İktidara Yakın Vakıflara Fon Yağmuru... 15 Bin Euroluk 'Halat Çekme' Desteği!

Avrupa Birliği (AB) fonlarını iktidara yakın vakıf ve derneklere aktarmasıyla tepki gören Türkiye Ulusal Ajansı, "Spor Alanında Personel Hareketliliği" kapsamında sunulan projeleri değerlendirdi. Ajans, toplam 20 kuruluşa hibe verirken, dağıtılan hibelerin azami tutarının 381 bin 515 euro olduğu öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; hibe dağıtılan 20 kuruluş içinde Halat Çekme Federasyonu da bulunuyor. Mersin merkezli federasyona, “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesi için 15 bin 710 euro hibe verildi. 2017 yılında kurulan federasyonun başkanı Eray Aldemir’in AKP’li siyasetçilerle yakınlığı biliniyor. Aldemir’in sosyal medya hesaplarında AKP'li isimlerle çektirdiği fotoğraflar dikkat çekiyor.

İKTİDARA YAKIN VAKIFLARIN ALDIĞI FONLAR

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla dağıtılan AB fonları, 1 milyon euroyu aşıyor. İktidara yakın vakıf ve dernekler, Erasmus projeleri ve “Gençlik Hareketliliği” projeleri ile fon pastasından en büyük payı alıyor.

İktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin 2021-2024 döneminde Ulusal Ajans’tan aldığı hibenin tutarları, şöyle sıralanıyor:

• TÜGVA: 711 bin 212 euro

• TÜRGEV: 420 bin 237 euro

• Diyanet Vakfı: 45 bin 870 euro

• Bülbülzade Derneği: 161 bin 850 euro