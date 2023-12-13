İktidar 'yaz saati' eleştirilerini görmezden geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2016'dan beri devam eden uygulamanın süreceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini söyledi.

İktidar 'yaz saati' eleştirilerini görmezden geldi

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bakanlığının bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

Yaz saati uygulamasına yönelik soruya "Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa ile aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş" diye yanıt veren Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

"1962-1972 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 1978-1984 arasında ise sürekli yaz saati uygulanmasına geçilmiş. 1984'ten sonra da Batı ile daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş.

"BİZDE NEDEN PROBLEM OLUYOR ANLAMIYORUM"

Biz 20 Kasım 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içinde psikoloji danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları, sosyologlar ve diğer teknik arkadaşlar var... İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağarıyor, Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine saat 8.30'da. Oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum."

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