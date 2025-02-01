İkiz Pandalara İlk Ziyaret, Hem Gülümseyip Hem Gülümsettiler
Almanya Berlin’de 22 Ağustos’ta hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ‘Leni’ ve ‘Lotti’ ismindeki ikiz pandalar ilk kez ziyaretçileriyle buluştu. İkiz kardeşlerin tatlı halleri herkesi gülümsetti.
Berlin Hayvanat Bahçesi, 2017 yılının yaz aylarında Çin'den 15 yıllık kontratla iki panda getirtti. Pandalardan biri 2019'da iki yavru doğurdu.
‘Meng Meng’ isimli anne panda, geçen yaz yine ikiz pandalar dünyaya getirdi. İkiz pandalara ‘Leni’ ve ‘Lotti’ isimleri verildi. Berlin’de dünyaya gelen ikiz pandalar ilk ziyaretçileriyle tanıştı.
Kaynak: DHA
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