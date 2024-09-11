İkiz Kule Saldırılarının 23. Yılı: İşte Fotoğraflarla 11 Eylül

11 Eylül 2001, sadece ABD için değil, dünya çapında derin etkiler yaratan ve tarihin en sarsıcı terör eylemlerinden biri olarak hafızalara kazınan bir gün oldu. Bu korkunç saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirirken, kurtarma çalışmaları sırasında birçok itfaiyeci ve polis de hayatını kaybetti. History.com’a göre, ölenler arasında 343 itfaiyeci, 23 New York polisi ve 37 Liman İdaresi polis memuru yer aldı. Ayrıca, Pentagon’a yapılan saldırıda da 189 kişi öldü, bu sayıya American Airlines’ın 77 numaralı uçuşundaki 64 yolcu da dahil.