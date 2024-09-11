İkiz Kule Saldırılarının 23. Yılı: İşte Fotoğraflarla 11 Eylül
Takvimler 11 Eylül 2001'i gösterdiğinde, ABD ve dünya tarihin en yıkıcı saldırılarından biri yaşandı. Bu saldırılarda yaklaşık 3 bin insan yaşamını yitirirken, 6 binden fazla kişi yaralandı. Bugün, İkiz Kulelerin bulunduğu alanda 11 Eylül Anıtı yükseliyor ve bu trajedinin kurbanlarını anıyor.
Kaynak: CNBC-e
Boston'dan Los Angeles'a giden bir American Airlines uçağı, 11 Eylül 2001 tarihinde uçaktaki 5 yolcu tarafından kaçırıldı. Uçak, sabah saat 08.46'da New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin (İkiz Kuleler) Kuzey Kulesi'ne çarptı. Boston'dan kalkan United Airlines 175 sefer sayılı başka bir uçak da yine 5 yolcu tarafından kaçırıldı. Bu uçak da sabah saat 09.03'te Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarptı. Hemen ardından iki uçağın daha kaçırıldığı bilgisi geldi. Washington'dan Los Angeles'a giden bir uçak Pentagon'a düşerken, bir başka uçak Pensilvanya'da bir tarlaya düştü.
11 Eylül 2001, sadece ABD için değil, dünya çapında derin etkiler yaratan ve tarihin en sarsıcı terör eylemlerinden biri olarak hafızalara kazınan bir gün oldu. Bu korkunç saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirirken, kurtarma çalışmaları sırasında birçok itfaiyeci ve polis de hayatını kaybetti. History.com’a göre, ölenler arasında 343 itfaiyeci, 23 New York polisi ve 37 Liman İdaresi polis memuru yer aldı. Ayrıca, Pentagon’a yapılan saldırıda da 189 kişi öldü, bu sayıya American Airlines’ın 77 numaralı uçuşundaki 64 yolcu da dahil.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, bu korkunç saldırıda 6 binden fazla insan yaralandı. New York Magazine ise Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik saldırıların Amerikan tarihinde şimdiye dek görülen en büyük acil durum müdahalesini tetiklediğini belirtiyor. 11 Eylül akşamında Başkan George W. Bush, Oval Ofis’ten ulusa seslenerek teröristleri ve onlara sığınma sağlayanları aynı kefeye koyacağını belirten bir konuşma yaptı ve ABD’nin gelecekteki dış politikasının temellerini attı.
11 Eylül saldırılarından kısa bir süre sonra, 8 Ekim 2001’de İç Güvenlik Bürosu kuruldu. Bugün İç Güvenlik Bakanlığı adıyla faaliyet gösteren bu kurum, terör saldırılarını önlemenin yanı sıra sınır güvenliği, göç, afet yardımı gibi birçok görevi üstlenmektedir. İkiz Kulelerin yıkıldığı alanda ise bugün, 11 Eylül Anıtı yer almakta ve saldırının kurbanlarını onurlandırmaktadır.