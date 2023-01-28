'İkinci el' uygulamasında skandal: Orijinal markaları yarı fiyatına satan kadın fena yakalandı
İkinci el giyim ürünlerinin satıldığı uygulama üzerinden ünlü hazır giyim gruplarından birine ait orijinal ürünleri yarı fiyatına satan kadının foyası ortaya çıktı.
Dünyanın önde gelen hazır giyim gruplarından birinin Türkiye temsilcisi Hüseyin Ö, 2019 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda firmalarına ait ürünlerin çalındığını ve ikinci el ürünlerin yer aldığı bir sitede yarı fiyatına satıldığını iddia etti.
Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin uygulamadaki kayıtlara göre 500 ürünü sattığını bildiren Hüseyin Ö, bu ürünlerin orijinal olup olmadığının tespiti için bir kadın elbisesi sipariş ettiklerini belirtti.
Gelen ürünün incelenmesi sonucu, bunun 2019 yılının Şubat ayında ithalat yoluyla Türkiye'ye giren, mağazalarda 1 Mart 2019'da satışa sunulan ürün olduğunun anlaşıldığını aktaran Hüseyin Ö, bahsi geçen ürünün firmaları dışında satışının mümkün olmadığını vurguladı.
HIRSIZLIKTAN YAKALANMIŞ
Ürünün orijinal olduğunun anlaşılması üzerine Türkiye'deki mağazalarda stok sayımı yaptırıldığı, İstanbul'daki 4 farklı mağazada ürünün eksik olduğu belirtilen dilekçede, şüpheliden satın alınanların ise Sarıyer’deki bir alışveriş merkezindeki mağazaya kayıtlı bulunduğu ifade edildi.