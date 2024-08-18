İkinci El Araçlarda Balon Patladı! Otomobil Alacaklar Dikkat Düşüş Sürüyor

arabam.com tarafından açıklanan verilere göre, sıfır kilometre araç kampanyalarından yararlanmak isteyen ikinci el araç sahipleri, araçlarını daha hızlı satmak amacıyla ilan fiyatlarını düşürme eğiliminde. Temmuz ayında sıfır kilometre araç satışlarında belirgin bir artış yaşanmazken, 200 bin ile 300 bin kilometre aralığındaki araç ilanlarının oranı 2 puan arttı ve 500 bin TL'ye kadar olan araç ilanlarının oranı ise 1,8 puanlık artış gösterdi.

Kaynak: AA