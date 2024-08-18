İkinci El Araçlarda Balon Patladı! Otomobil Alacaklar Dikkat Düşüş Sürüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyat düşüşü devam ediyor. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda haziran ayına kıyasla temmuz ayında yüzde 3,7'lik bir gerileme yaşandı.

Son Güncelleme:
İkinci El Araçlarda Balon Patladı! Otomobil Alacaklar Dikkat Düşüş Sürüyor - Resim: 1

arabam.com tarafından açıklanan verilere göre, sıfır kilometre araç kampanyalarından yararlanmak isteyen ikinci el araç sahipleri, araçlarını daha hızlı satmak amacıyla ilan fiyatlarını düşürme eğiliminde. Temmuz ayında sıfır kilometre araç satışlarında belirgin bir artış yaşanmazken, 200 bin ile 300 bin kilometre aralığındaki araç ilanlarının oranı 2 puan arttı ve 500 bin TL'ye kadar olan araç ilanlarının oranı ise 1,8 puanlık artış gösterdi.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
20 Bin Dönümlük Alanda Hasadı Başladı! Üreticinin Yüzü Gülüyor 20 Bin Dönümlük Alanda Hasadı Başladı! Üreticinin Yüzü Gülüyor
Kilis Horoz Karası Hasadı Başladı: Tarlada 16, Markette 40 Lira Kilis Horoz Karası Hasadı Başladı: Tarlada 16, Markette 40 Lira
Aydın, Bolu ve İzmir'deki Yangınların Korkunç Bilançosu Havadan Görüntülendi: Binlerce Ağaç Kül Oldu Yangın Sonrası Yürek Sızlatan Manzara
Korkunç Tablo... Kuraklık Nedeniyle 5 Metrelik Yarıklar Oluştu Kuraklık Nedeniyle 5 Metrelik Yarıklar Oluştu
Orman Kül Oldu: Çanakkale Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi 109 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Çanakkale Savaşı'ndan Kalma Top Mermisi 109 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
81 İldeki Bütün Tapu Sahiplerine Artık Zorunlu! Evi ve Arsası Olanlar Dikkat 81 İldeki Bütün Tapu Sahiplerine Artık Zorunlu! Evi ve Arsası Olanlar Dikkat
İstanbul'da Bilimsel Makaleye Konu Olan Olay! Başından Ayrılmadı, 6 Günde Karaya Sürükledi Başından Ayrılmadı, 6 Günde Karaya Sürükledi
Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda Kıyafet Yönetmeliği Değişti: Öğretmenler Artık Okula Böyle Gitmek Zorunda
Hasadı Geç Yapanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Fiyatlar Düşünce Tüm Mahsul Ellerinde Kaldı Hasadı Geç Yapanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! Fiyatlar Düşünce Tüm Mahsul Ellerinde Kaldı
Türkiye Bu Görüntüleri Konuşmuştu: Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü Gazeteler Meclis'teki Kanlı 'Can Atalay' Oturumunu Böyle Gördü
Öğretmenlerin Kılık Kıyafeti Değişti! Okula Artık Böyle Gidecekler Öğretmenlerin Kılık Kıyafeti Değişti! Okula Artık Böyle Gidecekler
Miras Paylaşımında Yeni Uygulama: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapacak! Miras Paylaşımında Yeni Uygulama: Her Kardeş Kendi Payı İçin Bunu Yapacak!
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi Üç Yangın Kontrol Altında, İki Bölgede Daha Alevler Yükseldi
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması