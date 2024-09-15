İkinci El Araç Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! 300 Bin Liralık Bedeli Var
Türkiye’de ikinci el araç alım satımında yaşanan sorunlar, araçlarda sonradan ortaya çıkan kusurlar nedeniyle baş ağrıtmaya devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Araç alıcılarının mağduriyet yaşamaması için ekspertiz raporu yaptırılması büyük önem taşıyor. İkinci el araçların yaklaşık yüzde 70’i için ekspertiz raporu düzenlenirken, bu raporlar sayesinde araçların yüzde 20’sinde satıcı tarafından belirtilmeyen kusurlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum, araç fiyatlarında 50 bin TL ile 300 bin TL arasında değişikliklere yol açabiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ikinci el araç satışları toplam 957 bin 920 olarak gerçekleşti. Bu satışların 621 bin 748’i otomobil satışlarından oluştu ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 artış gösterdi. Yılın ilk yedi ayında ise ikinci el otomobil satışları 3.8 milyon oldu, bu da önceki yıla göre yüzde 14.2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ancak temmuz ayı, 2024’ün en yüksek ikinci el otomobil satışına sahne oldu ve yılın son çeyreğinde hareketli bir döneme girilmesi bekleniyor.
Ekspertiz raporu, ikinci el araç alırken alıcıların karşılaşabileceği sürpriz kusurları önlemek için kritik bir araçtır. Yılbaşından önce model yükseltmek isteyen tüketiciler ve filo araçlarının satışının artmasıyla birlikte, ikinci el araç alımında dikkatli olunması gerekiyor. Araçların kilometre düşürülmesi veya hasar ve kaza geçmişinin gizlenmesi gibi yanıltıcı uygulamalara karşı ekspertiz raporu önemli bir koruma sağlar. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik, yetki belgesine sahip işletmelerin satıştan önce ekspertiz raporu almasını zorunlu kılmaktadır. Ancak 8 yaş veya 160 bin kilometre üzerindeki araçlar için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
Ekspertiz raporu ücretleri 3 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Yönetmeliğe göre, eğer satış işlemi alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmezse ekspertiz ücretini alıcı öder; diğer durumlarda ise yetki belgesine sahip işletme tarafından karşılanır. Bireysel satışlarda ise bu ücret alıcı tarafından ödenir. Satıcı tarafından belirtilmeyen bir kusurun tespit edilmesi durumunda ve satış gerçekleşmezse, ekspertiz ücreti satıcıya aittir.
Ekspertiz raporları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standarda uygun olarak hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenebilir. Ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumlu olan işletmelerin, Bakanlık uyarısına rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlaması durumunda hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
Türk oto ekspertiz firmaları, yurtdışında da faaliyet göstermeye başladı. Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, Türkiye’de sundukları yüksek kaliteli hizmetleri Irak ve Ortadoğu gibi bölgelerdeki yeni merkezlerle genişlettiklerini belirtti. Bağdat’ta açılan dünyanın en büyük ekspertiz merkezleri ile Türk markasının küresel başarılara imza attığını vurgulayan Ağca, bu bölgelerdeki araç alım satım süreçlerinin zorluğunu göz önünde bulundurarak şube açma hedeflerinin sürdüğünü ifade etti.