İkinci El Araç Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! 300 Bin Liralık Bedeli Var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ikinci el araç satışları toplam 957 bin 920 olarak gerçekleşti. Bu satışların 621 bin 748’i otomobil satışlarından oluştu ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 artış gösterdi. Yılın ilk yedi ayında ise ikinci el otomobil satışları 3.8 milyon oldu, bu da önceki yıla göre yüzde 14.2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ancak temmuz ayı, 2024’ün en yüksek ikinci el otomobil satışına sahne oldu ve yılın son çeyreğinde hareketli bir döneme girilmesi bekleniyor.