İki Yıl Önceki Onur Yürüyüşüne Dava: 17 ODTÜ'lü Hakim Karşısına Çıkacak

2023 yılında 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 17 öğrenci hakkında 2 yılın ardından dava açıldı. Öğrencilerin el ele tutuşup slogan attıkları için "suçlu" olduğu iddia ediliyor.

İki Yıl Önceki Onur Yürüyüşüne Dava: 17 ODTÜ'lü Hakim Karşısına Çıkacak
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LGBTİ+ bireylerin yaşam hakkı başta olmak üzere temel haklarının korunması ve eşitlik talep etmek adına her yıl düzenledikleri onur yürüyüşünde şimdiye kadar birçok gözaltı ve polis şiddeti yaşandı. Bu kez de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne katılan 17 öğrenci hakkında 2 yıl sonra dava açtı.

Kaos GL'nin haberine göre; "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçundan yargılanacak olan öğrenciler hakkında hazırlanan iddianamede, öğrencilerin "kütüphane giriş istikametine yürümek", "el ele tutuşmak" ve "diyaloğa kapalı tutum sergilemek" gibi eylemler nedeniyle "suçlu" olduğu iddiası savunuluyor.

ŞİDDET VE 11 SAATLİK GÖZALTI

Yürüyüş günü plastik mermi ve biber gazıma maruz bırakılan söz konusu 17 öğrenci 11 saat gözaltında tutulup sağlık muayenesi yapılan 12 öğrencinin bedeninin çeşitli yerlerinde abrazyon, hiperemi ve çeşitli kızarıklıklar bulundu. İki öğrenci de ileri tetkik için başka hastaneye sevk edildi.

DURUŞMA 16 ARALIK'TA

Davanın ilk duruşması 16 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 13.30'da Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Kaynak: Kaos GL

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