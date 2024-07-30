İki Üniversitede Adrese Teslim Kadro İlanı

Amasya Üniversitesi ve Artuklu Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan akademik ilanlarında adrese teslim kadrolar gözden kaçmadı. Yayımlanan ilanlarda üniversitenin kadrosunda alanında tek ya da çift olan kişiler için ilan açıldığı görüldü.

İki Üniversitede Adrese Teslim Kadro İlanı

Türkiye'deki üniversitelerin akademik kadroları uzun zamandır adrese teslim ilanlarla tartışmalı gündemin maddelerinden birini oluşturuyor. Son ilanlar ise Amasya Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nden geldi.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için “Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olup, tasavvufta; Kerrâmiyye, Kindi, İbn Kayyim, Kemalpaşazâde üzerine çalışmalar yapmış olmak” özellikleri aranıyor.

Cumhuriyet'ten Eylül Barut'un haberine göre, üniversitenin akademik kadrosundaysa bu alanlarda çalışan tek bir araştırma görevlisi yer alıyor. Listede bulunan bir diğer göze çarpan ilan ise Matematik Bölümü için açılan doçentlik ilanı. Bu kadro için belirtilen açıklamada “Doçentliğini Matematik alanından almış olup, Sinüs Hiperbolik Fonksiyonlara Schwarz Temmanın Uygulanması ve Kontak Pseudo-Slant Altmanifoldların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” ifadesi bulunuyor. Bu alanlarda çalışma yapmış yalnızca iki isim yer alıyor. Bu isimlerden birinin hali hazırda Amasya Üniversitesi’nde doçentlik yaptığı biliniyor.

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kadro ilanları ise 26 Temmuz’da yayımlandı. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik Bölümü için açtığı doçent kadrosu için “Zeytinyağlarının Karakterizasyonu ve Mikotoksinlerle ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Bu konuya ilişkin araştırma yapan iki kişinin olduğu görüldü.

Adrese Teslim İhalelerle Köşeyi Döndüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İhalecilerinin Vergi KarnesiAdrese Teslim İhalelerle Köşeyi Döndüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İhalecilerinin Vergi KarnesiSiyaset
Etiketler
Amasya Mardin
Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor
Fiyat Listesi Yayınlamışlar: Sosyal Medyada Diploma Alışverişi! Fiyat Listesi Yayınlamışlar: Sosyal Medyada Diploma Alışverişi!
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
Tartışma Kanlı Bitti, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü Tartışma Kanlı Bitti, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'te Dengeleri Değiştirecek Hamle
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti AKP'li Vekillerden Katliam Hatırası!
Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş
Erdoğan, AKP'ye Transferleri Durdurdu: Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler