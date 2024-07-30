İki Üniversitede Adrese Teslim Kadro İlanı

Türkiye'deki üniversitelerin akademik kadroları uzun zamandır adrese teslim ilanlarla tartışmalı gündemin maddelerinden birini oluşturuyor. Son ilanlar ise Amasya Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nden geldi.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için “Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olup, tasavvufta; Kerrâmiyye, Kindi, İbn Kayyim, Kemalpaşazâde üzerine çalışmalar yapmış olmak” özellikleri aranıyor.

Cumhuriyet'ten Eylül Barut'un haberine göre, üniversitenin akademik kadrosundaysa bu alanlarda çalışan tek bir araştırma görevlisi yer alıyor. Listede bulunan bir diğer göze çarpan ilan ise Matematik Bölümü için açılan doçentlik ilanı. Bu kadro için belirtilen açıklamada “Doçentliğini Matematik alanından almış olup, Sinüs Hiperbolik Fonksiyonlara Schwarz Temmanın Uygulanması ve Kontak Pseudo-Slant Altmanifoldların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” ifadesi bulunuyor. Bu alanlarda çalışma yapmış yalnızca iki isim yer alıyor. Bu isimlerden birinin hali hazırda Amasya Üniversitesi’nde doçentlik yaptığı biliniyor.

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kadro ilanları ise 26 Temmuz’da yayımlandı. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik Bölümü için açtığı doçent kadrosu için “Zeytinyağlarının Karakterizasyonu ve Mikotoksinlerle ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Bu konuya ilişkin araştırma yapan iki kişinin olduğu görüldü.