İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar arama-kurtarma teknisyenleri, drone operatörleri, termal kameralı dronelar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor.