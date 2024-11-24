İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'den 7 gündür haber alınamıyor. Kayıp genci arama çalışmaları hem AFAD koordinasyonunda hem de Irak'ta sınıra yakın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 1

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den 17 Kasım’da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 2

En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 3

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar arama-kurtarma teknisyenleri, drone operatörleri, termal kameralı dronelar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor.

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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 4

Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda su altı ve yüzeyi ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 5

Öte yandan, ailenin talebi üzerin Irak’ın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri de Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama çalışmalarına başladı.

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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 6

Vali Birol Ekici de Çevre Köprüsü mevkisinde Hüsamettin Yalgettekin’in babası Mehmet Şirin Yalgettekin’i ziyaret ederek, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ekici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’ten yürüten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 7
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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 8
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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 9
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İki Ülke 22 Yaşındaki Hüsamettin'i Arıyor! Sırra Kadem Bastı - Resim: 10
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