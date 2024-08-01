İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Yaralı
Sinop'ta iki otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücü A.M'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, havalimanı yolunun Akliman mevkiindeki kavşakta S.T. yönetimindeki 57 ABE 664 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.T. ile araçlardaki Y.Ö, A.D, Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö, N.T ve T.T. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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