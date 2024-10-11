İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki Otomobil Kavşakta Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Nevşehir'de Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM kavşağında gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Arif A. yönetimindeki 50 ACH 445 plakalı otomobil, 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıktığı anda, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyreden Naim U.'nun kullandığı 50 ACA 851 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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