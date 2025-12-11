İki Kenti Buluşturan ‘Kader Ortağı’ Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

Şişli Belediyesi’ne kayyım atanarak el konulmadan önce seçilmiş Başkan Resul Emrah Şahan’ın öncülüğünde, Berlin’in merkezi ilçelerinden Charlottenburg–Wilmersdorf Belediyesi işbirliğiyle hazırlıkları başlayan ve çekimleri Şahan’ın tutuklanmasıyla yarım kalan “Kader Ortağı” adlı mini belgesel izleyiciyle buluştu.

İki Kenti Buluşturan 'Kader Ortağı' Belgeseli İzleyiciyle Buluştu
Belgesel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, 19 Mart’taki sivil darbe girişimiyle özgürlüğü elinden alınan Başkan Şahan’ın sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Siyasi, sosyal ve ekonomik koşullar nedeniyle ülkeden göç eden yurttaşlar için, “Giden bizim geleceğimiz!” vurgusu yapan Şahan’ın röportajında yer alan “Bir şenlik havasında kalkar bu ülke ayağa.” sözleri ise dikkat çekti.

ALMANYA–TÜRKİYE ARASINDA ORTAK HAFIZA: KADER ORTAĞI

Şişli ile Berlin Charlottenburg–Wilmersdorf Belediyeleri arasında 2021’de başlayan ilişkiler, Aralık 2024’te imzalanan Kardeş Şehir Protokolü ile resmileşirken; iki kentin ortak tarihsel deneyimlerini kayıt altına alma fikri de bu süreçte doğdu.

Belgesel, yüz yıl önce siyasi baskılardan kaçarak Türkiye’de üniversitelerde bilimsel çalışmalar yürütme imkânı bulan Alman akademisyenlerin hikâyeleriyle, bugün benzer nedenlerle Türkiye’den Berlin’e göç eden bilim insanlarının, akademisyenlerin ve sanatçıların çağdaş yolculuklarını bir araya getiriyor.

Bu anlatı; demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü ve birlikte yaşam gibi evrensel değerler ekseninde, iki ülke arasında yüzyılı aşan bir kader ortaklığını görünür kılıyor.

19 Mart Demokrasi Darbesi’nin ardından tutuklanan Başkan Resul Emrah Şahan nedeniyle yarım kalan belgesel, Berlin ve İstanbul’daki belediyeler, kurumlar, sanatçılar ve dayanışma ağlarının katkılarıyla tamamlandı.

“BU KADER DÖNGÜSÜNDEN ÇIKIŞA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ”

Silivri’den gönderdiği mesajla belgeseli paylaşan Resul Emrah Şahan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Benim ulaşamadığım yerlere dayanışma ulaştı. Benim devam edemediğim yerden emek devam etti. İnsanlar, kentler, dostlar… Bu hikâyeyi sahiplendiler ve tamamladılar.

Bugün demir kapıların ardında olsam da, yüzyıllık bir kader döngüsünden çıkışa her zamankinden daha yakın olduğumuzu hissediyorum.

İnsan haklarının, adalet arayışının ve dayanışmanın sesinin hiçbir zaman susturulamayacağını görüyorum.”

“BİR ŞENLİK HAVASINDA KALKAR BU ÜLKE AYAĞA”

Belgeseli kamuoyuyla paylaşırken çalışmanın “geçmişten; bugünün yaralarından ve yarına dair umuttan” beslendiğini vurgulayan Şahan, röportajında yer alan şu ifadeyle geleceğe dair güçlü bir umut mesajı verdi: “Bir şenlik havasında kalkar bu ülke ayağa.”

Kaynak: Haber Merkezi

