İki Kent Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı

Kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu beklenen Antalya- Rize seferleri başladı. Kış boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilecek olan uçuşların ilk seferi bu sabah gerçekleştirildi.

Antalya’dan sabah saat 8.30‘da kalkan ilk uçak, Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Antalya’dan 151 yolcusuyla kalkan uçak, su takı ile karşılandı.

“YÖREMİZE ÇOK BÜYÜK BİR CANLILIK GETİRECEK”

Uçuşların başlamasından memnun olduğunu belirten yolcu Mehmet Okumuş, "Antalya sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir turizm destinasyonu. Bir iş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı. Bu çok önemli bir olay. Bu yöremize çok büyük bir canlılık getirecek. Turizme çok çok önemli katkılar da sağlayacak” dedi.

“GÖRÜR GÖRMEZ BİLET ALDIM”

Yolcu Esra Karaaslan ise şunları söyledi: Uçaktan inerken alkışlar falan oldu. Alanya'da yaşıyorum. Memlekete gelmek için Alanya'dan Antalya'ya gidiyorum. Oradan İstanbul'a oradan da aktarmalı Rize'ye geliyorduk. Daha önce uçakla 6-7 saate geliyordum. Şimdi 1,5 saate geldim. Çok güzeldi. Bu uçuşların devamını istiyoruz. Direkt uçuş olmasını görür görmez bilet aldım. O yüzden bayağı heyecanlıydık.

Kaynak: DHA