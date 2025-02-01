İki Katlı Ev Alev Alev Yandı

Yangın, dün gece saatlerinde Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi’nde S.Ç.’e ait iki katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği bölgede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA