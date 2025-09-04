İki İlde Birden Ormanda Alevler Yükseldi! Bursa Söndürüldü, Düzce'de Mücadele Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftalardır çok sayıda ilde orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Düzce’de merkeze bağlı Esençam köyünde fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı.

ANIZDAN ORMANA SIÇRADI

Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Yangını söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra köylüler de katıldı. Alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

BURSA'DA YİNE YANGIN

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın müdahale sonrasında kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA