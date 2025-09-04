İki İlde Birden Ormanda Alevler Yükseldi! Bursa Söndürüldü, Düzce'de Mücadele Devam Ediyor

Neredeyse her gün bir orman alevlere teslim olurken, felaketin son adresi Düzce ve Bursa oldu. Düzce’de Esençam köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını ise kısa süre sonra kontrol altına alındı. Düzce'deki alevlere müdahale devam ediyor.

Haftalardır çok sayıda ilde orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Düzce’de merkeze bağlı Esençam köyünde fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı.

İki İlde Birden Ormanda Alevler Yükseldi! Bursa Söndürüldü, Düzce'de Mücadele Devam Ediyor - Resim : 1

ANIZDAN ORMANA SIÇRADI

Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Yangını söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra köylüler de katıldı. Alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

İki İlde Birden Ormanda Alevler Yükseldi! Bursa Söndürüldü, Düzce'de Mücadele Devam Ediyor - Resim : 2

BURSA'DA YİNE YANGIN

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın müdahale sonrasında kısa süre sonra kontrol altına alındı.

İki İlde Birden Ormanda Alevler Yükseldi! Bursa Söndürüldü, Düzce'de Mücadele Devam Ediyor - Resim : 3

Orman yangınları Yangın Düzce Bursa
