İki il için acil uyarı geldi: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da sıcak hava dalgasının etkili olması ve 13 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.