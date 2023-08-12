İki il için acil uyarı geldi: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak!

Ankara ve Adana'da 13 Ağustos pazar gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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İki il için acil uyarı geldi: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da sıcak hava dalgasının etkili olması ve 13 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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İki il için acil uyarı geldi: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak! - Resim: 2

Ankara Valiliği, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbir alması gerektiği konusunda uyardı.

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İki il için acil uyarı geldi: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak! - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin sıcaklık tahminleri şöyle:

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İki il için acil uyarı geldi: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak! - Resim: 4

12.08.2023 Cumartesi günü 33 derece
13.08.2023 Pazar günü 36 derece
14.08.2023 Pazartesi günü 38 derece
15.08.2023 Salı günü 38 derece
16.08.2023 Çarşamba günü 38 derece

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