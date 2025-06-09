İki Grup Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Polis 2 Yaralı

Çorum’da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş yaralandı.

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İki Grup Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Polis 2 Yaralı
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Çorum’da Elmalı köyü yakınlarında bulunan hobi bahçelerinde, araç içerisinde alkol aldığı öne sürülen 4 şahıs ile bahçe sahipleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldı.

POLİS MEMURU VURULDU

Silahlı kavgada, Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası 2 şüpheli, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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