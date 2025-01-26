İki Grup Arasındaki Bıçaklı Kavga Cinayetle Bitti

Manisa’nın Kula ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

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İki Grup Arasındaki Bıçaklı Kavga Cinayetle Bitti

Manisa’nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Enis Muhammet Başaran (28) ve O.Ç. (28) yaralandı. Kendi imkânları ile Kula Devlet Hastanesi’ne giden yaralılardan Enis Muhammet Başaran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 1 kişinin yaşamını yitirmesine, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan R.K. (24) ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., bugün Kula Adliyesi’nde nöbetçi hakimin karşısına çıktı. Sorgusunda sözlü tartışmanın bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenilen zanlı, tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayda yaşamını yitiren Enis Muhammet Başaran’ın ise 27 Ocak Pazartesi günü Süleyman Şah Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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