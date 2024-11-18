İki Farklı Şehirde İki Ayrı Dehşet! Emekli Polis ve Doktor Sulama Kanalındaki Araçlarında Ölü Bulundu

Türkiye'de kan donduran olayların ardı arkası kesilmiyor. Tokat ve Mersin'de sulama kanalında kayıp emekli polis memuru ile diş doktorunun cesedi bulundu.

TOKAT'TA KAYIP EMEKLİ POLİS ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde dün evinden çıkan emekli polis memuru Şükrü Daştan’dan (66) bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine ailesi jandarma ekipleri harekete geçti. Şahinli-Mahmudiye yolu üzerindeki sulama kanalında yapılan aramada sazlıkların arasında 35 ANR 848 plakalı Hyundai marka aracı tespit edildi.

Kanaldaki aracın içerisinde yapılan incelemede Daştan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükrü Daştan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'DE DOKTOR SULAMA KANALINA GÖMÜLÜ ARAÇTA BULUNDU

Mersin'de ise Tarsus'a bağlı ovada yer alan Baharlı Mahallesi girişinde yer alan DSİ pompa istasyonu yanındaki akar durumdaki kanalda bir aracın tavan kısmını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, aracın olduğu noktaya ulaşınca, araç içerisinde bir kişinin cansız bedeni olduğunu belirlediler. Gece saatlerinde suya düştüğü tahmin edilen araç, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Yapılan incelemede ölen şahsın 55 yaşında ve Tarsus Ağız-Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor Murat Çeviktürk olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA