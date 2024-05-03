İki farklı metroda kadınları taciz eden adamı vatandaşlar dövdü

27 Nisan'da 21 yaşındaki Z.B. metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun taciz hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. O görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tacizcinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede şüphelinin başka bir metroda da kadını taciz ettiği bunun üzerine vatandaşlar tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Tacizci sapık bu olay üzerine hastaneye gitti.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli 55 yaşındaki M.G. farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.

Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA