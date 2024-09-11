İki Bakan, Narin'in Köyüne Gidiyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni derede bulundu. Cinayete ilişkin soruşturma sürerken iki bakanın Narin'in köyüne gideceği öğrenildi.

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İki Bakan, Narin'in Köyüne Gidiyor

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde derede bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken yeni bir gelime ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Narin'in katledildiği Tavşantepe Köyü'ne gideceği öğrenildi.

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin’in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz."

Kaynak: DHA

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