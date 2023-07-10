İhalelerin adresi değişmiyor... AKP'li belediyeden AKP'li aday adayına milyonluk ihale!

AKP’li belediyeden AKP’lilere giden ihaleler kamuoyunda sık sık gündeme gelirken, bu ihalelere bir yenisi daha eklendi. AKP’li Arnavutköy Belediyesi, AKP’den belediye başkan aday adayı olan Fatih Erol’un aile şirketine 3 milyon 877 bin TL’lik ihale verdi.

İleri Haber’den Ersan Kınık’ın haberine göre, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin AKP’den Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adayı olan Fatih Erol’un aile şirketine, 3 milyon 877 bin TL’lik cankurtaran ihalesi verdiği ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre AKP’li Arnavutköy Belediyesi, 22 Haziran 2023 tarihinde “Durusu Karaburun plajında cankurtaran hizmetleri alım işi” adıyla ihale düzenledi.

Kamu İhale Kanunu’na göre doğal afet, salgın hastalıklar ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda kullanılmasına izin verilen 21/B pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye tek geçerli teklifi FSM İletişim Eğitim Ticaret A.Ş. verdi.

Belediye ile şirket arasında 5 Temmuz ve 2 Ekim tarihleri arasını kapsayan cankurtaranlık hizmeti için 3 milyon 877 bin 225 TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin yönetiminde Şule Erol ve Semra Erol bulunuyor. Semra Erol, şirketin eski sahibi olan Fatih Erol’un eşi. Fatih Erol ise 18 Temmuz 2022 tarihinde şirketin yönetiminden ayrılmıştı.

2014 yılında düzenlenen yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Fatih Erol, “Bir hayalim var” sloganı ile seçim kampanyası gerçekleştirmiş ancak aday olarak gösterilmemişti.

Erol’un şirketinin aldığı ilk ihale de bu değil. FSM İletişim, 2011 yılından günümüze dek AKP’li belediyelerden ve kamu kurumlarından toplam bedeli 163 milyon TL’yi bulan 97 ayrı ihale aldı.

BİR YILDA ALDIĞI İHALELER 50 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Şirketin aldığı son ihale yine AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin “2023 yılı spor organizasyonları hizmet alım işi” adıyla düzenlediği ihale olmuştu. Bu ihale kapsamında şirket ile belediye arasında tam 9 milyon 714 bin 500 TL’lik sözleşmeye imza atılmıştı.

Erol’un şirketinin 2023 yılında ihale kapsamında sözleşme imzaladığı bir diğer belediye ise AKP’li Beykoz Belediyesi olmuştu. 14 Aralık’ta “Kültürel, sanatsal etkinlikler, teknik donanım ve diğer muhtelif ihtiyaçların karşılanması” adı altında düzenlenen ihale kapsamında belediye ile şirket arasında 31 Ocak 2023’te tam 36 milyon 991 bin 530 TL’lik sözleşme imzalanmıştı.