Iğdır'da HDP binasına saldırı

HDP Iğdır il binasına ait tabela, bir kişinin saldırısı sonucu yerinden söküldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Söğütlü Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi Yoncalı İş Merkezi’nin ikinci katında bulunan HDP il binasının tabelasına yönelik saldırı, yine iş merkezindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, gece saat 02.48’de iş merkezinin girişine gelen saldırganın, elindeki bıçak ile HDP’ye ait tabelayı kesmeye çalıştığı görüldü. Bıçakla kestiği tabelayı indiremeyen saldırganın, kesme işlemini bırakıp tabelayı yerinden söktüğü kamera yanıtlarına yansıdı. Saldırganın, tabelayı alarak iş merkezinin girişinden ayrıldığı görüldü.

TABELAYI ÇÖPE ATTI

Saldırganın yerinden söktüğü tabelayı Rıza Yalçın Caddesi üzerindeki çöpe attığı belirtildi. Çöpte fark edilen tabela, HDP binasına getirilerek yetkililere teslim edildi.

Saldırganın kimliği hakkında bilgi alınmazken, HDP’nin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.