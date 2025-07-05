Iğdır’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Resmi Kimlik Kullanan Kamu Çalışanına Tutuklama

Iğdır'da resmi kurum kimlik kartı kullanılarak uygulama noktalarının geçildiği ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönündeki saha ve istihbari bilgiler doğrultusunda bir operasyon gerçekleştirildi.

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Iğdır’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Resmi Kimlik Kullanan Kamu Çalışanına Tutuklama
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TAEM Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta yapılan kontrollerde, aracın bagajına insan onurunu zedeleyecek şekilde yerleştirilmiş 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Aracın içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahıslardan birinin kamu görevlisi E.G. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli şahıs ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Olayda kullanılan araca ise Göçmen Kaçakçılığı suçu kapsamında el konuldu.

Kaynak: İHA

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