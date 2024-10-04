Iğdır’da Ele Geçirildi! 4 Bin 150 Litre

Iğdır'ın Aralık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4.150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Iğdır’da Ele Geçirildi! 4 Bin 150 Litre

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Iğdır’ın Aralık ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adreste yapılan aramada 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımı için kullanılan bir adet seyyar pompa ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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