Iğdır'da Dehşete Düşüren Olay! Hava Basılan Lastik Bomba Gibi Patladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’da hava basılan lastiğin bomba gibi patlaması neticesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın ardından bir kişi hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasında yansıdı.

Dün beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen olayda Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle telefonda konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA