Iğdır'da 5 Kilo Esrar Yakalandı: 1 Gözaltı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ile 26 kök kenevir ele geçirildi. 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı yapanlara yönelik Aralık ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram esrar ve 26 kök kenevir ele geçirdi.
Uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA