Iğdır'da 5 Kilo Esrar Yakalandı: 1 Gözaltı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 800 gram esrar ile 26 kök kenevir ele geçirildi. 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Iğdır'da 5 Kilo Esrar Yakalandı: 1 Gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı yapanlara yönelik Aralık ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram esrar ve 26 kök kenevir ele geçirdi.

Uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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