İfadeye çağırılmıştı: Gazeteci Seyhan Avşar'a yurt dışına çıkış yasağı

Halktv muhabiri Seyhan Avşar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı kararı verildi.

Halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar, geçtiğimiz cuma evinin kapısına polisin dayandığını duyurmuştu.

Gazeteci Avşar hakkında uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın serbest kalması için adamlarının Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile temasa geçtiğine dair haberinin ardından soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Avşar konu hakkında "Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz" demişti.

Haberine erişim engeli getirilen Avşar'ın bugün adliyeye gittiği bildirildi.

Savcılık, Avşar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talep etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Avşar serbest bırakıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem