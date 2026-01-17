İfade Sırasında Bayılmıştı...Nazlıcan Taşkın Hakkında Sıcak Gelişme
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, ifade sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılık ifadesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, sağlık kontrollerinin ardından yeniden adliyeye getirilmişti. Taşkın hakkında verilen ek gözaltı süresinin dolmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararı verdi.
ÜMİT KARAN DA TUTUKLANMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan Nazlıcan Taşkın, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: