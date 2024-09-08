İETT: Duyurdu, Yarın Başlıyor: Sil Baştan Değişecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), tarafından milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren yeni uygulama duyuruldu.

İETT: Duyurdu, Yarın Başlıyor: Sil Baştan Değişecek

İETT, X hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceği bilgisini paylaştı.

Toplu taşıma kullananlar, ulaşım araçlarının güncellenen saatlerine ilişkin bilgilere İETT'nin resmi internet sayfasından veya "Otobüsüm Nerede" uygulaması aracılığıyla erişebilecek.

İETT’nin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İETT kış tarifesine geçiyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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