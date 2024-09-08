İETT: Duyurdu, Yarın Başlıyor: Sil Baştan Değişecek
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), tarafından milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren yeni uygulama duyuruldu.
İETT, X hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceği bilgisini paylaştı.
Toplu taşıma kullananlar, ulaşım araçlarının güncellenen saatlerine ilişkin bilgilere İETT'nin resmi internet sayfasından veya "Otobüsüm Nerede" uygulaması aracılığıyla erişebilecek.
İETT’nin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“İETT kış tarifesine geçiyor.
9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”
İETT kış tarifesine geçiyor! 🍂— İETT (@ietttr) September 8, 2024
9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için https://t.co/16tJPt9RBi web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.🚍 pic.twitter.com/PxtnuLuezs
Kaynak: Gerçek Gündem