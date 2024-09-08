İETT: Duyurdu, Yarın Başlıyor: Sil Baştan Değişecek

İETT, X hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceği bilgisini paylaştı.

Toplu taşıma kullananlar, ulaşım araçlarının güncellenen saatlerine ilişkin bilgilere İETT'nin resmi internet sayfasından veya "Otobüsüm Nerede" uygulaması aracılığıyla erişebilecek.

İETT’nin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İETT kış tarifesine geçiyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”

İETT kış tarifesine geçiyor! 🍂



9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için https://t.co/16tJPt9RBi web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.🚍 pic.twitter.com/PxtnuLuezs — İETT (@ietttr) September 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem