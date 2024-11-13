İETT Otobüsünde Yangın! Dolmabahçe Tüneli Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Dolmabahçe Tüneli'ndeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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İETT Otobüsünde Yangın! Dolmabahçe Tüneli Trafiğe Kapatıldı

Beşiktaş ile Şişli'yi birbirine bağlayan Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Trafikte aksama yaşanmaması için çevre yollarda ek tedbirlerler alındı.

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