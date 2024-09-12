İETT Otobüsleri Çarpıştı, Yaralananın Olmaması Sevindirdi

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsleri çapıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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İETT Otobüsleri Çarpıştı, Yaralananın Olmaması Sevindirdi

İstanbul Güngören’de seyir halinde olan iki İETT otobüsü çarpıştı. Yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güngören Merter E-5 Karayolu’nda yaşandı. Seyir halinde olan İETT otobüsüne arkadan başka bir İETT otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.

Kaynak: İHA

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