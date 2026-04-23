İddianamede 19 Yıl Hapis Talebi: Gazeteci Alican Uludağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında hazırlanan iddianame Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 63 gündür cezaevinde bulunan Uludağ, 21 Mayıs’ta görülecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Alican Uludağ hakkındaki yargı sürecinde kritik bir aşamaya geçildi. İstanbul’dan Ankara’ya gönderilen dosya kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, Uludağ’ın ilk duruşma tarihi 21 Mayıs olarak belirlendi.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Uludağ’a yönelik üç ayrı suçlama yöneltildi:

  • Cumhurbaşkanına alenen hakaret
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • Devletin yargı organlarını alenen aşağılama

Söz konusu suçlamalar için Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen hapis cezaları; “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçu için 1 yıldan 4 yıla, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu için 1 yıldan 3 yıla ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçu için 6 aydan 2 yıla kadar olarak düzenleniyor.

İddianamede, Türk Ceza Kanunu 43. madde kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması halinde, cezaların üst sınırları dikkate alındığında toplam cezanın yaklaşık 19 yıl 6 aya kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gazeteci
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
