İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunduğu, konuyla ilgili yapılan incelemede ise duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı aldığı belirtildi. Olaya ilişkin 3 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Daltonlar suç örgütü" davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

1 AVUKAT TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı avukat T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

362 Sanık Hakkında Karar! 'Daltonlar'a Ceza Yağdı: Aralarında Ünlü Rapçiler de Var362 Sanık Hakkında Karar! 'Daltonlar'a Ceza Yağdı: Aralarında Ünlü Rapçiler de VarGüncel
'Daltonlar' Davasının Duruşmasında Yaşananlara Soruşturma'Daltonlar' Davasının Duruşmasında Yaşananlara SoruşturmaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Daltonlar suç örgütü Soruşturma
Son Güncelleme:
Kahreden Olay: 80 Yaşındaki Kadın Bahçede Donmuş Halde Ölü Bulundu Kahreden Olay: 80 Yaşındaki Kadın Bahçede Donmuş Halde Ölü Bulundu
İstediği Verilmeyince Restoranı Kurşunladı! Ölü ve Yaralılar Var İstediği Verilmeyince Restoranı Kurşunladı! Ölü ve Yaralılar Var
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Samsunspor'dan Musaba Kararı! Sözleşmesini Feshetti Samsunspor'dan Musaba Kararı
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı
Yargıtay Güncel Rakamları Açıkladı: Siyasi Partilerin Üye Sayıları Belli Oldu, O Parti Sürpriz Yaptı Yargıtay Güncel Rakamları Açıkladı: Siyasi Partilerin Üye Sayıları Belli Oldu
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operesyon! Ünlü Baklavacı Süleyman Köşkeroğlu Tutuklandı Ünlü Baklavacı Süleyman Köşkeroğlu Tutuklandı
Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz' Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz'