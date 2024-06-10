İddia: İYİ Partili iki milletvekili, AKP'ye geçmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Akşener arasında gerçekleşen görüşmenin ardından sular durulmuyor. İYİ Partili iki milletvekilinin, AKP'ye geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

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İddia: İYİ Partili iki milletvekili, AKP'ye geçmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşmenin ardından sular durulmuyor.

İYİ Partili iki milletvekilinin, AKP'ye geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

İYİ Parti'den iki milletvekilinin partisinden istifa ederek AKP'ye geçeceği konuşuluyor.

Kısa Dalga'dan Berna Can'ın İYİ Parti kulislerine dayandırdığı haberine göre; İYİ Parti'de Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış olan İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel AKP'ye katılmaya hazırlanıyor.

Parti kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Ahmet Ersagun Yücel'in 'AKP kanadından haber beklediği ve AKP grup toplantısında Ünal Karaman'la birlikte AKP'ye katılması ve rozetlerinin Erdoğan tarafından takılması' bekleniyor.

İddia: İYİ Partili iki milletvekili, AKP'ye geçmeye hazırlanıyor - Resim : 1

İYİ Parti GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DE AKP'YE GEÇİYOR

Partisinden istifa ederek AKP'ye geçmeye hazırlanan diğer isim ise Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.

Mustafa Gürban'ın milletvekili seçimleri döneminde DP'den aday olmak istediği, ancak Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Beker aracılığı ile Akşener'le görüşerek İYİ Parti'ye katıldığı ve Gaziantep'ten milletvekili seçildiği biliniyor.

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İYİ Parti Meral Akşener AKP Recep Tayyip Erdoğan
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