İddia: Hatay'da cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkum hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 9 bin 57'e yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Hatay'da bulunan mahkumların ailelerine gitmek için cezaevinde dün isyan çıkararak koğuşları ateşe verdiği iddia edildi. İddiaya göre çıkan arbedeye jandarma müdahale etti ve 3 mahkum müdahale sırasında yaşamını yitirdi.

HATAY'DA CEZAEVİNDE İSYAN GİRİŞİMİNDE 3 MAHKUMUN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saat 13.00’da hükümlü ve tutukluların bulunduğu 2 ayrı blokta mahkumların koğuşu ateşe vererek isyan girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Cezaevi Savcısı ve müdürünün talebi ile Yayladağı Cezaevi Jandarma emrinde görevli personeller isyana müdahalede bulundu. İsyanın ve yangının büyümesi ile çevre ilçelerden ve komando birliklerinden takviye kuvvetler cezaevine sevk edildi.

Yaklaşık 250 kişilik mahkum grubunun cezaevinden çıkmaya çalıştığı ileri sürüldü. Arbedede 12 mahkum yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Mahkumlardan üçünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cezaevinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı bütün hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki Ceza İnfaz Kurumlarına nakledileceği bildirildi.