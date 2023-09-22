İddia: Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve bakanlık arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı” olarak dillendirdiği ve 2022 yılı Kasım ayında kurulan Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda 10 aylık süreçte beklenen adımlar atılamazken, kurumun çalışmalarının da “ağırdan alındığı” ifade ediliyor.

DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı iken Alevi açılımı çalışmalarını yürüten Ali Arif Özzeybek’in başkan olarak atandığı Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile “Alevi ve Bektaşilerin sorunlarının çözümünde resmi bir kurumla muhatap olması” hedeflenmişti. Edinilen bilgiye göre; başkanlıkta, bağlı olduğu bakanlık ile sorunlar yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkanlığın kendilerine bağlanmayacağını sadece “ilişkili” kurum olacağını açıklamıştı. Ancak başkanlık kurulduğunda Kültür ve Turizm Bakanı’na bağlı olarak çalışmaya başladı. Seçimlerin ardından bu sistem de değişti. Kurumla ilişki, bakan yerine Bakan Yardımcısı Serdar Çam üzerinden yürütülmeye başlandı.

Mart ayında Ayaş Kaymakamı iken “başkan yardımcısı” olarak atanan Muharrem Eligül, 5 ay sonra bu görevini bıraktı ve yeniden Ayaş Kaymakamlığı’na döndü. Cemevi Başkanlığı'nda şu an bir başkan yardımcısı yok.

Cemevi Başkanlığı’nın 11 kişilik “Danışma Kurulu” da aylardır atanmıyor. Bu noktada başkanlık ile bakanlık arasında uyumsuzluk olduğu ileri sürülüyor. Başkanlığa sadece 40 uzman atandı. Ek 40 uzman kadrosu daha olmasına karşın bu atamalar da yapılamıyor. Birçok kadroya atama siyasi talepler nedeniyle durdu.

'CEMEVLERİ VE DEDELER YÖNERGEYLE TANIMLANSIN' TARTIŞMASI

Kurumun tabelası da bakanlık talimatı ile değiştirildi. Başkanlığın adının önüne “Kültür ve Turizm Bakanlığı” adının eklendiği görüldü.

Bakan Yardımcısı Serdar Çam başkanlığında yapılan toplantıda dikkat çeken ve tartışmalı öneriler getirildi. Çam cemevlerinin “yönergeyle” tanımlanmasını istedi. Ancak bunun tepki çekecek bir adım olduğu Çam’a aktarıldı. “Alevi dedesi” tanımının da yasal olarak yapılması gerekliliği toplantılarda tartışıldı.

ATEŞ: İNANCIMIZI TANIMLAMAYA KALKMAYIN

“Yönergeyle cemevi tanımlama” girişimini değerlendiren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri İsmail Ateş, “Ne Aleviliği ne inancımızı ne de kimliğimizi tanımlamaya kalkmayın. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet bir inancı tanımlama yetkisini kendisinde görmez. Burada bunu yapmaya çalışanlara şunu soralım; Hanefi inancı tanımlanıyor mu, hayır. Referans Kuran-ı Kerim gösteriliyor, ‘orada tanımlanmıştır’ deniyor. Bizim inancımıza gelince neden tanımlamalar yapma ihtiyacı duyuluyor. Bu tamamen asimile etme çabasının göstergesidir” dedi.

'YENİ BAŞKAN ATANABİLİR'

Diğer yandan Alevi açılımını yöneten mevcut başkan Ali Arif Özzeybek’in de görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bakanlık tarafından “yeni başkan” arayışları çerçevesinde bazı isimlerle görüşüldüğü iddia ediliyor. Ancak bu arayışa Cumhurbaşkanlığı’nın nasıl yaklaşacağı bilinmiyor. İddiaya göre kurumda yeniden atama süreci işletilebilir.

BAKANLIK PLANLANAN SEMPOZYUMLARI DURDURDU

Başkanlık kurulurken “akademik çalışmalar yapılması”, “Alevi ve Bektaşilerle ortak çalışmalar yürütülmesi” gibi adımlar atılacağı belirtilmişti. Planlanan bazı sempozyumlar da bakanlık tarafından durduruldu. Başkanlık sadece aydınlatma gideri faturalarının ödenmesi noktasında adım attı. Diğer birçok başlıkta ilerleme gerçekleşemiyor.