İcradan Satılık Özel Hastane Ruhsatı

Bursa'daki Özel Aritmi Hastanesi'ne ait açılış ruhsatı açık artırmayla satılacak. İcradan yapılacak satışta başlangıç fiyatı 65 milyon lira olarak belirlendi.

Son Güncelleme:
İcradan Satılık Özel Hastane Ruhsatı

Bir devlet bankası, 2023 yılında açılan ve şu anda faaliyette olmadığı bildirilen Özel Aritmi Yıldırım Hastanesi'ne ait borçların tahsil edilmesi için icra yoluna gitti.

AYH Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 150 milyon TL'lik kredi karşılığı hastane ruhsatını rehin olarak verdi. İcra Dairesi de, borçların ödenebilmesi için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hastane ruhsatını açık artırma ile satışa çıkardı.

İcradan Satılık Özel Hastane Ruhsatı - Resim : 1

65 milyon 40 bin TL'den başlayan açık artırmada ruhsatının muhammen bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi.

13 milyon TL teminat istenen açık artırma 29 Kasım günü başlayacak ve 6 Aralık tarihine kadar teklif alınacak.

İcradan Satılık Özel Hastane Ruhsatı - Resim : 2

'Yenidoğan' Skandalı Sonrası Harekete Geçtiler! CHP'li Belediyelerden 'Hastane' Hamlesi'Yenidoğan' Skandalı Sonrası Harekete Geçtiler! CHP'li Belediyelerden 'Hastane' HamlesiGüncel
Hastane Alma Hayali Kuran Doktor Dolandırıldı: 1 Milyon Dolarını KaptırdıHastane Alma Hayali Kuran Doktor Dolandırıldı: 1 Milyon Dolarını KaptırdıGüncel

Kaynak: Bursahakimiyet

Etiketler
Hastane
Son Güncelleme:
Bu Çorbayı Tüketen Kışın Grip Nedir Bilmiyor: Faydasını Duyan Su Gibi Tüketiyor Bu Çorbayı Tüketen Kışın Grip Nedir Bilmiyor: Faydasını Duyan Su Gibi Tüketiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Donald Trump Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı-Trump Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
İki Kent Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı İki Kent Arasındaki Direkt Uçuşlar Başladı
Firari Mahkum Kiralık Evde Yakayı Ele Verdi Firari Mahkum Kiralık Evde Yakayı Ele Verdi
Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer 'Pes' Dedirtti Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer 'Pes' Dedirtti
Sararan Yastıkları Pamuk Gibi Beyaz Yapma Yöntemi: Lekeler Bu İki Malzemeyle Anında Çıkıyor Sararan Yastıkları Pamuk Gibi Beyaz Yapma Yöntemi: Lekeler Bu İki Malzemeyle Anında Çıkıyor