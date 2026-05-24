İcra Heyeti Tebliğ İçin CHP Genel Merkezi'ne Girecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararının ardından yeniden Genel Başkan olarak göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve onu destekleyen milletvekillerinin de yer aldığı grubun sabah erken saatlerde CHP Genel Merkezi'ne gelmesiyle birlikte başlayan gerilim sürüyor.

Sabah saatlerinde binaya gelen milletvekillerinin binaya alınmamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliği'ne mahkeme kararının uygulanması ve binanın tahliye edilerek kendilerinin denetimine verilmesinin talep edildiği dilekçeyi iletti.

Bu dilekçenin ardından Ankara Valiliği Ankara Emniyeti'ne talimat yazarak, mahkeme kararının yerine getirilmesi talimatını verdi.

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi önünde alınan polis önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, gergin bekleyiş devam ediyor.

'TEDBİER ALINDIKTAN SONRA TEBLİĞ EDECEĞİZ'

İcra heyetinde de yer alan, Lütfi Savaş'ın avukatı Onur Üregen tv100'e özel açıklama yaptı. Üregen, "Genel merkezde güvenlik tedbirlerinin alınmasını bekliyoruz, birazdan tebligatın yapılması için genel merkeze gireceğiz" ifadelerini kullandı.

