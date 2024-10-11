İçişleri'nden Aydın Emniyeti'ne 163 Yeni Araç

İçişleri Bakanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 163 yeni araç gönderdi. Araçlar düzenlenen törenle hizmete başladı.

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İçişleri'nden Aydın Emniyeti'ne 163 Yeni Araç

İçişleri Bakanlığı tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne 163 araç tahsis edildi. Asayiş ve trafik ekiplerinde kullanılmak üzere birimlere dağıtılan araçlar için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan; “İlimiz tarımı, tarihi, kültürel mirasları ve turizm alanlarıyla ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler de emniyet teşkilatı olarak ilimizdeki huzur ve güven ortamının devam etmesi noktasında, sahada etkinliğimizi, hızımızı ve gücümüzü arttırmak için teknik donanım ve nitelikli personel yapısını güçlendirme konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Emniyet hizmetlerine kazandırılan 163 araç, suç ve suçluyla mücadelede hareket kabiliyetimizi arttırarak gücümüze güç katacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

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