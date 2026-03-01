İçişleri'nde 'Sınır Güvenliği' Alarmı: Göç ve Kriz Senaryoları Masada

İçişleri Bakanlığı'nda Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda sınır güvenliği ve düzensiz göç başlıkları ele alındı. Bakanlık, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

İçişleri'nde 'Sınır Güvenliği' Alarmı: Göç ve Kriz Senaryoları Masada
İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’na Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıda, bölgesel gelişmelerin Türkiye’ye olası etkileri ve alınacak tedbirler kapsamlı biçimde değerlendirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut güvenliğinin en üst seviyede sağlanması, düzensiz göç hareketlerine karşı ilave önlemler, kriz senaryoları ve acil eylem planları ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması da gündeme geldi.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE

Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir tutum sergilediğini belirtti. Gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Bakan, tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü vurguladı. Toplantıya Van, Iğdır, Hakkâri ve Ağrı valileri video konferans yöntemiyle katıldı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD temsilcileri de hazır bulundu. Bakanlık açıklamasında, kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda çalışmaların yüksek kapasite ve koordinasyon içinde sürdürüleceği kaydedildi.

