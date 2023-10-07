İçişleri Bakanlığı'ndan Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni!
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.
Haziran ayında İstanbul Adalar Belediyesi'ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı.
Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.
BİRÇOK İDDİA YER ALDI
Soruşturma izninde; belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak iddiaları yer aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem