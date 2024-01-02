İçişleri Bakanlığı önünde yakalanan şüpheli şahsın kimliği belli oldu: 'Hakkında kayıp ihbarı var'

İçişleri Bakanlığı’nın daha önce canlı bomba saldırısına uğrayan binasının girişine doğru sırtında şüpheli çantayla ilerleyen şüpheli kişi, uyarılara rağmen durmayınca açılan ateşle etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya dair yaptığı açıklamada, "Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, olaya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."