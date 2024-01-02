İçişleri Bakanlığı önünde panik anları: Şüpheli etkisiz hale getirildi

Daha önce canlı bomba saldırının düzenlendiği İçişleri Bakanlığı binasının önünde panik anları yaşandı.

Kızılay Vekaletler Caddesi'nde İçişleri Bakanlığı nöbet kulübesine sırtındaki şüpheli çanta ile ilerleyen kişi nöbetçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye ekipler ve ilgili şube ekipleri sevk edilirken bölgedeki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kızılay tarafı ise yoğunluk nedeniyle kilitlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şahıs hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hasteneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ankara’da 1 Ekim 2023'te TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgandan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırıda diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

Terör örgütü PKK’nin askeri kanadı olduğu belirtilen Halk Savunma Merkezi'nin üstlendiği saldırıda iki polis yaralanmıştı.