İçişleri Bakanlığı İbareli Sahte Kart Basmışlardı: AK Gençlik Ocakları Yöneticileri Tutuklandı

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın basın danışmanı olarak da gündeme gelen AK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan'ın, İçişleri Bakanlığı Logolu sahte kimlik kartları bastığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci İsmail Arı, söz konusu olayı gündeme getirdi ve sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne “Bastırıp dağıttıkları karta bakın. Üstünde kocaman İçişleri Bakanlığı yazıyor, altında da AK Gençlik Ocakları....Bu kartı gören birçok polis, jandarma kartı taşıyanı bürokrat vs. sanacak, her kapıyı açacak... Buna nasıl izin verdiniz?” sorusunu yöneltti.

GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

Paylaşımı alıntılayarak yanıt veren Ferhat Aydoğan, Gazeteci İsmail Arı'ya tehditler savurdu.

Ortaya çıkan İçişleri Bakanlığı logolu kartlara ilişkin yanıt vermeyen Aydoğan, “Artıkçı İsmail Arı, senin DHKP-C'li olduğun belli. Bir de utanmadan resmî kuruluşa laf ediyorsun. Sana inananlar, senin ne olduğunu benden daha iyi biliyor. Sen önce İBB’nin seni tatile gönderdiğini açıkla. İstanbul’da tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan vergilerle tatile gönderen belediye başkanı ve ona yalakalık yapan sen, üstüne mükafat gibi pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun. Sana son uyarımı yapmıştım. Sen insanların mahremine kadar inan, aşağılık kalitesiz insansın. Bak, ortada gezemiyorsun, çıkamıyorsun karşıma. Fare gibi kaçıyorsun. Ama beni her yerde görebilir, duyabilirsin. Sen kalemi satılık ve kalemini tetikçiliğe kullanan vatan haini birisin” ifadelerini kullandı.

'GEREĞİ YAPILDI-19'

Dün yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "GEREĞİ YAPILDI-19" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bakanlık adına sahte kart bastıran AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan ile, adına AK Gençlik Ocakları Özel Kalem Müdürü kartı basılan Ergin Vançin'in gözaltına alınıp, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıklarını duyurdu.

GEREĞİ YAPILDI-19



11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın… pic.twitter.com/QtgM0RQY5c — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2024

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."