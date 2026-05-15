İçişleri Bakanlığı Haritayla 'Sarı' Alarm Verdi: Gökyüzü Delinecek! Bugün Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahmin haritasını paylaşarak geniş bir bölge için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yerel olarak etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği vurgulandı.

11 İL VE İLÇE LİSTELENDİ

Hava tahmin raporuna göre, yağış cephesi Türkiye genelinde üç ana hat üzerinde yoğunlaşacak. Risk taşıyan bölgeler ve iller şu şekilde sıralandı:

Doğu Karadeniz: Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri.

Doğu Akdeniz: Osmaniye geneli ile Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kıyı kesimleri.

Güneydoğu Anadolu: Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu ilçeleri.

SAHA EKİPLERİ TETİKTE

Yayımlanan duyuruda, ani sel, lokal su baskınları, yıldırım düşmesi, ani dolu yağışları ve yağış anında ortaya çıkacak şiddetli fırtınalara karşı dikkatli olunması istendi. Ulaşımda yaşanabilecek kilitlenmelere karşı sürücüleri uyaran bakanlık, vatandaşların yerel otoritelerin ve saha ekiplerinin yönlendirmelerine harfiyen uyması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA