İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan, yıldırım çarpması sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu Belbuka üs bölgesinde Güvenlik Korucusu olarak görev yapan Çetin Şeylan'ın şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan, yıldırım çarpması sonucu şehit oldu

Van Çatak'taki Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan, şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan, yıldırım çarpması sonucu şehit oldu - Resim : 1

İçişleri Bakanlığı şehit haberini şöyle duyurdu:

"Van İlimizin Çatak İlçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Güvenlik Korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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