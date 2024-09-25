İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Öğrenenler Nüfus Müdürlüğüne Koştu: Tamamen Ücretsiz ve 5 Dakika Sürüyor

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski tip ehliyet ve kimlik kartlarının kullanımına yasaklama getirileceğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara bir an önce yenileme işlemini gerçekleştirmeleri için çağrıda bulundu. İki farklı kimlik tipini bir arada kullanmak isteyenler için nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuru sonucunda hazırlanacak tek tip kart, hem ehliyet hem kimlik olarak kullanılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Öğrenenler Nüfus Müdürlüğüne Koştu: Tamamen Ücretsiz ve 5 Dakika Sürüyor - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren 'kimlik birleştirme' uygulaması, vatandaşların büyük bölümü tarafından yeteri kadar bilinmiyor.

Öğrenenlerin ilgi gösterdiği bu uygulama, milyonlarca vatandaşı ayrı ayrı 2 kimlik taşıma zahmetinden kurtarırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, eski tip kimlik ve ehliyetlerin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kullanılamayacağı belirtildi.

ÖĞRENENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KOŞUYOR

Özellikle ellerindeki eski kimlikler ile yeni yılda trafiğe çıkacak sürücülere 14 bin lira ceza kesileceğini belirten İçişleri Bakanlığı, kimlik yenileme işlemini yerine getirmeyenlerin ise mevcut kimlikleri ile yapacağı resmi işlemlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Kimlik birleştirme uygulaması hakkında detaylar paylaşan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu değişim için 15 TL ödeme yapmanın ve birkaç dakikalık sürecin yeterli olacağını hatırlattı.

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