İçişleri Bakanlığı Açıkladı, Öğrenenler Nüfus Müdürlüğüne Koştu: Tamamen Ücretsiz ve 5 Dakika Sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren 'kimlik birleştirme' uygulaması, vatandaşların büyük bölümü tarafından yeteri kadar bilinmiyor.



Öğrenenlerin ilgi gösterdiği bu uygulama, milyonlarca vatandaşı ayrı ayrı 2 kimlik taşıma zahmetinden kurtarırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, eski tip kimlik ve ehliyetlerin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kullanılamayacağı belirtildi.



ÖĞRENENLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KOŞUYOR



Özellikle ellerindeki eski kimlikler ile yeni yılda trafiğe çıkacak sürücülere 14 bin lira ceza kesileceğini belirten İçişleri Bakanlığı, kimlik yenileme işlemini yerine getirmeyenlerin ise mevcut kimlikleri ile yapacağı resmi işlemlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.



Kimlik birleştirme uygulaması hakkında detaylar paylaşan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu değişim için 15 TL ödeme yapmanın ve birkaç dakikalık sürecin yeterli olacağını hatırlattı.