İçişleri Bakanlığı Açıkladı: B Sınıfı Ehliyetlerde Yeni Dönem Resmen Başlıyor!

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada trafik uygulamalarında başlayacak yeni döneme dair bilgilere yer vererek, sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri gerektiğini hatırlattı.

1 Ocak 2016'da devreye giren yeni tip ehliyet sistemine sürücülerin yüzde 90'ı geçiş yaparken, şu anda yaklaşık 3 milyon kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle ilk olarak 31 Aralık 2022 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı.

Bakanlık, bu tarihin bir kez daha ertelenmeyeceğini vurgulayarak, ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin bu tarihten sonra trafiğe çıkamayacaklarını bildirdi.

13 BİN TL CEZA KESİLECEK

1 Ocak 2025 itibarıyla ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, trafiğe çıkmaları durumunda ilk ihlalde 12 bin 978 TL para cezası ile karşılaşacak ve ehliyetlerini yenilemeleri yönünde uyarılacak. Bu uyarıya rağmen ehliyetlerini yenilemeyip trafiğe çıkanların ise ikinci ihlalde ehliyetleri askıya alınacak.

Yetkililer, ehliyet yenileme işleminin oldukça basit olduğunu ve kısa sürede tamamlanabileceğini belirterek, gerekli belgeleri ve yapılması gereken adımları açıkladı.